الشرطة الإيطالية تداهم مصنعا يصدر طائرات مسيرة إلى إيران

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير لوكالة الأنباء الإيطاية "نوفا"، أمر نائب المدعى العام فى المدينة، كارميلو باربارون، بمداهمة المصنع للاشتباه فى بيع الشركات منتجاتها ذات الاستخدام المزدوج فى إيران، دون ترخيص من الحكومة الإيطالية.
وأشارت التقرير إلى أن الشركة مملوكة لمجموعة من هونج كونج منذ 2018، حيث عين اجتماع المساهمين مديرين جدد للشركة يقيمون فى الصين.
كما أوضح أن الشبهات تلاحق الشركة منذ 1992، بعد صفقة تحول بمقتضاها زورق إيطالى إلى سفينة حربية إيرانية للحرس الثورى الإيرانى، مزودة بطائرات دون طيار ومروحيات وصواريخ كروز.
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