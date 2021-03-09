تونس: انتشال جثث 14 مهاجرا غير شرعى قبالة صفاقس

جدة - نرمين السيد - أعلن حسام الجبايلى، المتحدث باسم خفر السواحل التونسى، اليوم الثلاثاء، انتشال 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين فى سواحل صفاقس جنوب شرق البلاد، لافتًا إلى استمرار البحث عن عدد آخر من المفقودين.





وفى بيانه، قال الجبابلى إن خفر السواحل عثروا على قاربين لمهاجرين، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، قبالة ساحل صفاقس، مؤكدًا إنقاذ 139 شخصًا، بينهم تونسيان. كما أشار المسؤول التونسى إلى انتشال جثث الضحايا الـ14، وهم 9 نساء و4 أطفال ورجل.

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