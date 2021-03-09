مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أنّ 30 مستوطنًا و15 طالبًا وموظف آثار اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوساَ تلمودية، وسط حراسةٍ مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.