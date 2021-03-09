مصادر سورية: مسؤول إيرانى نقل فيروس كورونا إلى بشار الأسد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المصادر، فى تصريحات نقلها موقع "إرم نيوز"، أن بشار الأسد أصيب بفيروس كورونا، بعد لقاء سرى مع مسؤول إيرانى، مؤكدا أن "أسماء الأسد أصيبت بالفيروس، ويُعتقد أنه انتقل إليها من زوجها بشار الأسد."

وأشارت المصادر، إلى أن سبب إصابة الأسد بفيروس كورونا، هو اجتماعه السرى مع مساعد الرئيس الإيرانى للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستارى، فى دمشق الأسبوع الماضى، واحتمال انتقال المرض إليه عبر أحد أعضاء الوفد الإيرانى.