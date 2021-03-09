جدة - نرمين السيد - وأضافت الخطوط الجوية الإفريقية، أنه بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات بسبب الحرب التى كانت دائرة هناك، استقبل مطار مصراتة رحلة شركة الخطوط الجوية الإفريقية القادمة من مطار بنينا ببنغازى، لتستأنف الرحلات مجددا بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد توقف 6 سنوات.. وصول أول رحلة من بنغازى إلى مصراتة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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