أخبار اليمن : الرئيس على ناصر: أبو راس شخصية وطنية جديرة بقيادة المؤتمر

الرئيس على ناصر: أبو راس شخصية وطنية جديرة بقيادة المؤتمرقال الرئيس اليمني الاسبق على ناصر محمد إن الأحزاب الحقيقية هي التي تعرف كيف تمتص الصدمات، وكيف تتعايش مع الاوضاع الجديدة، وكيف تراجع تجربتها وتنتقد وتصحح أخطاءها.

وفي رده على سؤال ضمن حوار له مع صحيفة (الميثاق) حول رسالته للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه وقيادته في هذه الظروف المهددة، اوضح ناصر أن الاحزاب الحقيقية هي القادرة على خلق قيادات جديدة قادرة على رسم برامج جديدة للحزب "تستوعب هول ماحدث وتعطي لأعضائها وللوطن أملاً في المستقبل وخارطة طريق".

وقال الرئيس علي ناصر محمد:" أعتقد أن شخصاً وطنياً مثل الشيخ صادق أمين أبو راس على رأس المؤتمر مع بقية قيادات المؤتمر في الداخل والخارج قادر على أن يجعل للمؤتمر الشعبي العام مكانة في المعادلة السياسية اليمنية الجديدة".

واضاف :" فليست السلطة آخر الدنيا ولا آخر الحياة، ولدي الأمل أنه سيقود المؤتمر في هذا المنعطف الجديد عليه ويخرجون منه بسلام".

وكشف ناصر أنه التقى ببعض قيادات المؤتمر في الخارج وقال:"ونصحت أن يبقى الوضع القيادي في المؤتمر كما هو حتى تنتهي الحرب ويعقد مؤتمر له بعد ذلك ليختار قيادة جديدة".

وأضاف :"وهذا لا يعني أننا ضد خيارات المؤتمر في انتخاب قيادة له برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس الذي اختير رئيساً للمؤتمر في صنعاء وهو شخصية وطنية معروفة ومن أسرة مناضلة نعتز بتاريخها ومواقفها الوطنية وعلى رأسهم الفقيد الكبير المناضل الشيخ أمين أبو راس رحمه الله"..

(نص المقابلة نافذة حوار)

