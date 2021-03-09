روسيا تقاضى جوجل وفيسبوك وتويتر بسبب التحريض على الاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - أكدت محكمة روسية فى موسكو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الروسية تقاضى 5 منصات للتواصل الاجتماعى، لرفضها حذف منشورات تحث الأطفال فى روسيا على المشاركة فى احتجاجات غير قانونية.





ووفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، رفعت السلطات الروسية 3 قضايا ضد "تويتر وجوجل وفيسبوك"، حيث تقدر عقوبة كل انتهاك بغرامة تصل إلى 4 ملايين روبل روسى ـ ما يعادل 54 ألف دولار)، إضافة إلى إقامة دعوى قضائية ضد منصتى "تيك توك وتليجرام". وحسبما نقلت "رويترز"، رفعت السلطات الروسية تلك القضايا بعد الاحتجاجات التى خرجت فى روسيا على خلفية سجن أليكسى نافالنى، المعارض الشهير، خلال الشهر الماضى.

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