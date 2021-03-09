النرويج تجيز لقاح أسترازينيكا ضد كورونا لمن هم فوق 65 عاما

جدة - نرمين السيد - ويأتى القرار بعد وقت قصير من إعلان ألمانيا وفرنسا والسويد السماح باستخدام جرعات "أسترازينيكا" لتطعيم كبار السن، عقب التوصل إلى أن البيانات الأحدث تدعم للجوء لمثل هذه الخطوة.
وقال مكتب رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرج، إن الاستخدام واسع النطاق للقاح سوف يسرع جهود البلاد لتطعيم مواطنيها الأكبر سنا. وحذرت الحكومة من أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة إذا لم تنخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
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