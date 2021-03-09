صفقة مع المسؤولين.. استسلام 14 إرهابيا من جماعة أبو سياف الفلبينية

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الفلبينى، اليوم الثلاثاء، استسلام 14 مسلحًا من جماعة "أبو سياف" الإرهابية، فى إقليم سولو جنوب الفلبين، لافتًا إلى أن مسؤولين أمنيين وعدوهم بمساعدتهم رغم عنف الجماعة.





ووفقًا لصحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية، قال الجنرال أنطونيو باوتيستا، قائد الفرقة 101 مشاة، إن "الإرهابيين سلموا أيضًا أسلحة متنوعة، معظمها من الأسلحة النارية القديمة، أمس الاثنين، فى مراسم شهدها كبار القادة فى مقر الجيش ببلدة تاليباو". وكانت جماعة "أبو سياف"، الموالية لتنظيم داعش الإرهابى، أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات فى الفلبين، ونفذت عددًا من أسوأ عمليات التفجير فى سولو وباسيلان ومدينة زامبوانجا وأجزاء أخرى من مينداناو. كما تورطت الجماعة الإرهابية فى عمليات خطف مقابل الفدية، وقتل وحشى للرهائن.

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