أخبار اليمن : استشهاد فتاة بالحديدة وإصابة مواطن في صعدة

استشهاد فتاة بالحديدة وإصابة مواطن في صعدةأدت خروقات قوى العدوان المستمرة في محافظة الحديدة إلى استشهاد فتاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أصيب مواطن في صعدة وشن الطيران 26 غارة على مأرب وصعدة وقبالة نجران.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 133 خرقاً بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية و23 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 359 قذيفة و99 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات تحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء شارع الـ50 وكيلو16 والدريهمي والجبلية وحيس.

وأكد المصدر استشهاد فتاة برصاص مرتزقة العدوان في منطقة الناصري بمديرية التحيتا .

وأشار المصدر إلى إصابة مواطن إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة قحزة بمديرية صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وشن طيران العدوان السعودي غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وسبع غارات على منطقة الصوح قبالة نجران.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 16 غارة على مديرية صرواح، وغارتين على مديريتي مجزر وماهلية.

