ماكرون يقرر تسهيل الاطلاع على الأرشيف السرى لـ حرب الجزائر

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، قرارًا يسهل الوصول إلى محتويات الأرشيف السرى الخاص بحرب الجزائر، والذى يزيد عمره عن 50 عامًا، وذلك عملاً بما أوصى به المؤرخ بنيامين ستورا.





وفى بيان لها، اليوم، قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزية"، إن الرئيس ماكرون "اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضى قدمًا اعتبارًا من الأربعاء، ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطنى، حتى ملفات العام 1970 ضمنًا"، حسبما نقلت "فرانس برس". وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، فى وقت سابق، تصميمه على الاعتراف بالحقائق فيما يتعلق باحتلال فرنسا للجزائر، مضيفًا أن حريص على مواصلة مساعى المصالحة.

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