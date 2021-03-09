فلسطين: نسبة إشغال المستشفيات بمرضى كورونا تجاوزت 100%

جدة - نرمين السيد - قال اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، إنه بالرغم من "افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية منذ جائحة كورونا، إلا أن نسبة إشغال وحدات العناية المكثفة تتجاوز مئة بالمئة"

وتابع "تواصل الموجة الثالثة من جائحة كورونا التأثير على مجتمعنا الفلسطينى بشدة، حيث أن أعداد الإصابات فى ازدياد وأعداد الوفيات بشكل يومى مما يضطرنا إلى إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة".

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، كانت قد أعلنت اليوم تسجيل 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 135 فى قطاع غزة و13 وفاة جميعها فى الضفة الغربية.