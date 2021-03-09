النمسا تعفى مواطنى 7 دول من اختبار كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الدول السبع هى "استراليا - آيسلندا - نيوزيلندا - النرويج - سنغافورة - كوريا الجنوبية - الفاتيكان"، حيث أن الوافدين من بقية دول العالم يجب أن يلتزموا بالحجر الصحى لمدة 10 أيام فور العودة مع إمكانية إجراء اختبارات مجانية اعتبارًا من اليوم الخامس.

وأشارت إلى ضرورة التسجيل الإلكترونى الإلزامى قبل الدخول، حيث أنه اعتبارًا من بعد غد ستكون فحوصات كورونا السريعة صالحة فقط لمدة 48 ساعة وتبقى اختبارات (بى سى آر) صالحة لمدة 72 ساعة.