الكرملين: بوتين مستعد لتوفير علاج الرئيس السورى من كورونا

وأشار بيسكوف إلى أنه لا يعلم إذا كان الرئيس السورى بشار الأسد طلب المساعدة بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا أم لا، قائلاً للصحفيين: "بصراحة ليس عندى معلومات عن كيفية علاج الرئيس وزوجته، وأيضا لا أعلم إذا طلب مساعدة من أى نوع".
وحسبما نقلت "سبوتنيك"، أضاف متحدث الكرملين: "لكنى على يقين، كما تعلمون أن للمتخصصين الروس خبرة واسعة، فى علاج فيروس كورونا، وليس عندى أدنى شك أنه إذا كان هناك أى طلب، فسينظر الرئيس بوتين بالطبع، فيه على الفور".
وكانت الرئاسة السورية أعلنت، أمس الإثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن حالتهما مستقرة.
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