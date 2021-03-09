بعد رئيس بورصة اسطنبول.. استقالة رئيس الصندوق السيادى التركى

جدة - نرمين السيد - كشفت عدة تقارير إعلامية عالمية ومحلية فى تركيا، اليوم الثلاثاء، عن استقالة رئيس صندوق الثروة السيادى التركى، ظفر سونمز، من منصبه، وذلك بعد ساعات من استقالة رئيس بورصة إسطنبول.





ولم تصدر وزارة الخزانة والمالية التركية أى بيان يؤكد أو ينفى الأنباء المتداولة بشدة حول استقالة سونمز، فيما أشارت التقارير الإعلامية إلى صدور قرار بتعيين سالم أردا أرموت، خلفًا لسونمز، ورئيسًا للصندوق السيادة التركى، الذى يضم 20 مؤسسة وهيئة حكومية. وكان أرموت استقال من عضوية مجلس إدارة صندوق الثروة السيادى التركى فى نوفمبر الماضى، ليعود إلى الصندوق مجددًا رئيسًا بعد أربعة أشهر من استقالته. فيما تأتى استقالة رئيس الصندوق بعد أقل من 24 ساعة من استقالة حقان آتيلا، رئيس بورصة إسطنبول، الذى تقدم باستقالته، أمس الإثنين، وسط ضغوط مستمرة من المعارضة بشأن مصير 128 مليار دولار اختفت من البنك المركزى التركى فى عهد وزير المالية السابق وصهر أردوغان، بيراق ألبيرق.

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