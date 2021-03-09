جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "كيودو" اليابانية، إن "مراسم انطلاق الشعلة الأوليمبية ستتم دون جماهير، وذلك بحسب رغبة المواطنين، حيث أظهر استطلاع للرأى فى وقت سابق، أن 18 % فقط من الذين تم استجوابهم يؤيدون السماح لجماهير الأجنبية بدخول اليابان لحضور منافسات الأولمبياد، بينما يعارض 77% بسبب انتشار فيروس كورونا".
وتم تأجيل أولمبياد طوكيو الذى كان مقرراً صيف عام 2020. بسبب الأزمة الصحية العالمية. وسيقام الصيف المقبل فى الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. اليابان تنظم الألعاب الأولمبية بدون جماهير من خارج البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.