بسبب كورونا.. اليابان تنظم الألعاب الأولمبية بدون جماهير من خارج البلاد

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "كيودو" اليابانية، إن "مراسم انطلاق الشعلة الأوليمبية ستتم دون جماهير، وذلك بحسب رغبة المواطنين، حيث أظهر استطلاع للرأى فى وقت سابق، أن 18 % فقط من الذين تم استجوابهم يؤيدون السماح لجماهير الأجنبية بدخول اليابان لحضور منافسات الأولمبياد، بينما يعارض 77% بسبب انتشار فيروس كورونا".

وتم تأجيل أولمبياد طوكيو الذى كان مقرراً صيف عام 2020. بسبب الأزمة الصحية العالمية. وسيقام الصيف المقبل فى الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس.