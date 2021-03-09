جدة - نرمين السيد - وأضاف الدبيبة، خلال كلمة له أمام البرلمان الليبى، إنه يجب التفكير بحكمة لحل هذه الأزمة فى ظل وجود أطماع فى ليبيا، مؤكدا أهمية تقديم الوزراء المرشحين لتولى حقائب وزارية لإقرار الذمة المالية، مؤكدا أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأطراف تسعى لاحتلال الأراضى الليبية.
وتابع الدبيبة، بأن حكومة الوفاق منعته من التواصل مع مؤسسات ليبية لحل أزمات تعانى منها البلاد، موضحا أنه لم يختار سوى وزير واحد فى تشكيلته المقدمة للبرلمان.
وأشار إلى أنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية فى تشكيلته الحكومية، مؤكدا أنه تلقى ترشيحات من نواب فى البرلمان الليبى لشخصيات لتولى حقائب وزارية فى حكومته، موضحا أنه لن يقبل بأن تجدد للصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبى.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية، أنه سيعمل على تمكين المرأة الليبية فى مؤسسات أخرى، مؤكدًا أن تمكين المرأة فى الوزارات 15% وسيعمل على تمكينها فى مؤسسات الدولة الآخرى حال نيل حكومته الثقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء ليبيا: نتعرض لمؤامرة دولية.. ويجب إخراج المرتزقة من بلادنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.