لبنان.. حجب تطبيقات تنشر أسعار صرف الدولار بالسوق السوداء

دوت الخليج:- أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية، الإثنين، حجب مواقع إلكترونية درجت على نشر سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية في السوق السوداء (الموازية).

جاء ذلك في تغريدة نشرها عماد كريدية مدير عام "هيئة أوجيرو"، وهي هيئة حكومية تمثل الذراع التنفيذية لوزارة الاتصالات، عبر حسابه على تويتر.

وتخطى سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة في السوق السوداء، بينما سعره الرسمي 1510 ليرات.

وقال كريدية، في التغريدة، "أوجيرو قامت اليوم بإبلاغ الجهات القضائية المعنية بملف حجب المواقع الإلكترونية والتطبيقات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، المعنية بتحديد سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية في السوق السوداء، بأننا تمكنا من حجب المواقع الإلكترونية".

وأضاف المسؤول اللبناني: "تعذر فنيا حجب التطبيقات المتواجدة على خدمة جوجل وفيسبوك دون حجب كامل لهما".

وزاد: "اقترحنا أن تراسل الجهات القضائية بشكل رسمي الشركتين (جوجل وفيسبوك) حسب الأصول المتبعة، للطلب منهما حذف هذه التطبيقات والصفحات لمخالفتها القوانين والقرارات القضائية".

والإثنين، تظاهر مئات اللبنانيين في بيروت وعدة مدن، لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع الأسعار.

وخلال اجتماع مالي-أمني، الإثنين، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من "الأجهزة الأمنية الكشف عما قال إنه "خطط الإساءة للبنان، بعد أن توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية (لم يسمها) تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية".

ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وسط تعثر تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

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