تسجيل أصغر حالة وفاة بكورونا لرضيع عمره 37 يوما فـي اليونان

أثينا ـ وكالات: نعت اليونان رضيعا يبلغ من العمر 37 يوما، هو الأصغر بين ضحايا “كوفيد 19”، البالغ عددهم حوالي 6800 ضحية في أرجاء اليونان. وكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على “تويتر”: “للأسف كان لدينا أصغر ضحية للوباء في بلدنا، وهو طفل رضيع قضى 17 يوما من عمره البالغ 37 يوما في محاربة فيروس كورونا. اليوم، الحزن لا يطاق”.

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