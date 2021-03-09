فقدان حاستي الشم والتذوق المرتبط بكورونا قد يستمر 5 أشهر

تحذير من ارتفاع الإصابات مع زيادة تطاير حبوب اللقاح

■ الإمارات تعفي مسافري بعض الدول من الحجر الإجباري

■ تمديد حظر التجول لأسبوعين فـي العراق

■ امتحانات الجامعات «عن بعد» فـي الأردن

■ تونس تتلقى أول دفعة من لقاح «سبوتنيك5»

■ نسبة إشغال المستشفيات فـي فلسطين تجاوزت مئة بالمئة

■ مصر تؤكد عدم وجود آثار خطيرة للتطعيم

نيويورك ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أظهرت نتائج دراسة أولية أميركية أن فقدان حاسة الشم والتذوق يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 5 أشهر بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. ومن المقرر أن تقدم النتائج النهائية للدراسة في أبريل القادم، في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأميركية لعلم الأعصاب. ويشير يوهانس فراسنيلي من جامعة كيبيك في تروا ريفيير (كندا) وأحد معدي هذه الدراسة، إلى أنه على الرغم من أن كورونا مرض جديد، فإن الأبحاث السابقة قد وجدت بالفعل أن العديد من المصابين يفقدون حاستي الشم والتذوق في مراحله الأولى. وأوضح العالم في بيان صحفي صادر عن الأكاديمية الأميركية لعلم الأعصاب أن الهدف من هذا البحث الجديد هو ملاحظة المدة التي يستمر فيها فقدان حاستي الشم والتذوق، ومدى خطورته. وقد شارك في البحث 813 من العاملين في مجال الصحة الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. من جهة أخرى، كشفت دراسة حديثة أن التطاير القوي لحبوب اللقاح قد يؤدي إلى زيادة خطورة الإصابة بالفيروس. وقال فريق بحث دولي تحت قيادة باحثين من الجامعة التقنية في مدينة ميونخ الألمانية ومركز “هيلمهولتس” في ميونخ في دراسته التي نُشرت في دورية “بروسيدينجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس” أنه إذا تواجد اللقاح في الهواء بنسب كبيرة، سيزداد عدد الإصابات بكورونا. وبحسب الدراسة، فإنه في الأماكن التي لا توجد بها لوائح إغلاق، ارتفع معدل الإصابة في المتوسط بنسبة 4%، عندما ارتفع عدد حبوب اللقاح في الهواء بمقدار 100 حبة لكل متر مكعب. وخلال فترة الدراسة كان معدل الإصابة بكورونا يرتفع بنسبة 20% في بعض المدن الألمانية، عندما كان يصل عدد حبوب اللقاح في بعض الأحيان إلى 500 حبة في كل متر مكعب من الهواء يوميا. وأوضح الباحثون أنه عندما تطير حبوب اللقاح، تتفاعل دفاعات الجسم مع فيروسات الجهاز التنفسي بشكل أضعف. ثم ينتج الجسم، من بين أمور أخرى، عددا أقل من مادة “الإنترفيرون” المضادة للفيروسات.

يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 117 مليونا و828 ألفا و765 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعفت دولة الإمارات العربية المتحدة مسافري عدد من الدول من فترة الحجر الإجباري، مؤكدة على اكتفائهم بتحليل “بي سي آر” لدى وصولهم مطار أبو ظبي. وشملت قائمة الدول استراليا، والسعودية، الصين، والمغرب، وآيسلندا، وبروناي، وبوتان، وجرينلاند، وسنغافورة، وكازخستان، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وهونج كونج. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 10 حالات وفاة و2373 إصابة جديدة. الى ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان تمديد إجراءات حظر التجول في العراق لمدة أسبوعين بسبب كورونا. من جهته اعتمد مجلس التعليم العالي الأردني، آلية عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي في الكليات الجامعية. في فلسطين قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن نسبة إشغال المستشفيات ووحدات العناية المركزة فيها بمرضى فيروس كورونا تجاوزت مئة بالمئة. بدورها قالت الرئاسة التونسية، إنها تسلمت دفعة أولية من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سيوتنيك5” على أن تستلم دفعات أخرى في المستقبل القريب. بدورها تلقت المملكة المغربية الدفعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا الصيني “سينوفارم” البالغ عددها 500 ألف جرعة. في مصر أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشئون الصحية أنه لا توجد أي آثار خطيرة لعملية التطعيم باللقاح المضاد لكورونا في مصر إلى الآن.

دوليا، أعلنت كندا يوم 11 مارس يوما وطنيا لإحياء ذكرى الأشخاص الذين فارقوا الحياة إثر إصابتهم بفيروس كورونا. في البرازيل تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مستوى 11 مليون حالة. فيما بدأت البرازيل عملية إنتاج واسعة النطاق للقاح استرازينيكا في منشآه فيوكروز البحثية في ريو دي جانيرو. يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات الحكومة البريطانية تراجع حالات الإصابة الجديدة بكوفيد19 إلى أقل عدد لها منذ أواخر سبتمبر. في فرنسا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة بالمستشفيات بواقع 106 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 3849 مريضاً، وهو الأعلى منذ 27 نوفمبر. من جهتها أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أنها سجلت 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى مستوى منذ السادس من يناير ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و793632 حالة. من جهتها قالت الحكومة السويسرية إن هناك مخاوف من ارتفاع كبير في الديون بسبب جائحة كورونا، مع تسجيل تراجع بنسبة 5ر3% في الانتاج هذا العام.

آسيويا، أصدرت الصين شهادات رقمية لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا والراغبين في السفر للخارج لتنضم لدول أخرى أصدرت وثائق مشابهة في إطار السعي لسبل إعادة فتح اقتصاداتها. من جهته أعلن القصر الرئاسي في الفلبين، أن هناك نحو 30 ألف شخص حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى اعداد الخبر.

إفريقيا أعلنت الأمم المتّحدة أنّ وتيرة التلقيح ضدّ كوفيد19 تتسارع مع تسلّم تسع من دول القارّة شحنات من اللّقاحات المضادّة للفيروس بموجب آلية “كوفاكس”.