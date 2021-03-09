أخبار اليمن : الراعي يتسلم التقرير الدوري لهيئة مكافحة الفساد

الراعي يتسلم التقرير الدوري لهيئة مكافحة الفسادتسلم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، التقرير الدوري للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتضمن إنجاز الهيئة للنصف الثاني من العام 2020م.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم وعدد من أعضاء الهيئة.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الهيئة في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تكاملية أداء الأجهزة الرقابية لمعالجة مكامن الضعف والقصور أينما وجدت.

وحث الهيئة على بذل المزيد من الجهود في مكافحة الفساد.. معربا عن دعم المجلس للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تنفيذ كافة المهام المناطة بها.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أهمية توحيد جهود الأجهزة الرقابية وتعزيز الأداء الرقابي في مكافحة الفساد.

وبارك اللقاء، عملية الردع السادسة ضد قوى الشر والعدوان الصهيوني الأمريكي السعودي الإماراتي باعتبار ذلك حقا مشروعا تكفله الأعراف والشرائع والقوانين المحلية والدولية.

كما بارك الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في مختلف الجبهات ومنها جبهة استعادة محافظة مأرب .. مؤكدا أهمية تعزيز الجهود الرسمية والشعبية لرفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

وتطرق اللقاء إلى اختلال المعايير الدولية، بإدانة الضحية وغض الطرف عن القتلة والمجرمين الذين يعتدون على الشعب اليمني ومقدراته منذ ست سنوات من العدوان والحصار.

فيما عبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، عن تقديره لدور رئيس مجلس النواب الداعم للهيئة ودور مجلس النواب في تعزيز العمل الرقابي.

