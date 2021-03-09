دوت الخليج :- قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فراس الهواري، الأحد، إن ذروة المنحنى الوبائي قد تطول، والأسبوع الحالي هو الذي سيحدد الحاجة إلى تشديد الإجراءات، في ظل انتشار مجتمعي لفيروس كورونا المستجد في الأردن.
وذكر الهواري : أنه "نريد من المنحنى الوبائي النزول وليس فقط الاستقرار على قمة الذروة لأن الذروة قد تطول مما يعني دخول أعداد يومية بالمئات إلى المستشفيات وهي نقطة مهمة".
وبين : "إذا مر أسبوعين من دون زيادة ملحوظة في النسب نكون قد وصلنا الذروة".
وأكد على ضرورة النظر إلى عدد الحالات التي تضطر إلى دخول المستشفيات بين المصابين بالفيروس، مطالبا بضرورة "مراقبة الأرقام في الأيام المقبلة" ، وفق المملكة .
وقال إن عدد الحالات التي تدخل المستشفيات والطاقة الاستيعابية للمستشفيات هي التي "ستحدد كيف سيمشي الأردن قدما".
وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الأحد إلى المستشفيات 332 حالة، ووصف هواري الرقم بأنه "رقم قياسي بكل الأبعاد"، فيما غادرت 227 حالة المستشفيات الأحد.
وسُجلت في الأردن، الأحد، 35 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و6302 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 427717، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز مكافحة الأوبئة الاردني : ذروة المنحنى الوبائي قد تطول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.