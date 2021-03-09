كشفت تقارير صحفية، يوم الاثنين، أن كلبي الرئيس الأميركي، جو بايدن، جرى إخراجهما من البيت الأبيض، بعد "حادث" غير معتاد داخل مقر الرئاسة، كما وصفه موقع "فوكس نيوز".
وذكرت "فوكس نيوز"، أن الكلبين تم إرسالهما إلى منزل بايدن في مدينة ولمنغتون، بولاية ديلاوير.
والكلبان المملوكان للرئيس الأميركي، اسمهما "ميجر" و"تشامب"، وهما من فصيلة "شيبرد" الألمانية.
وكان الكلبان ينبحان عند استقبال ضيوف في البيت الأبيض، وأضحى صوتهما مسموعا في المكان، أما الأمر الأكثر خطورة فتمثل في أن أحدهما قد هاجم عنصرا أمنيا وقام بعضه.
ويبلغ الكلب تشامب ثلاثة عشر عاما وهو الأكبر سنا، ويعيش مع عائلة بايدن منذ 2008.
أما الكلب الأصغر فيبلغ 3 سنوات فقط، وكانت العائلة قد تبنته في ديلاوير عن طريق جمعية حقوقية، سنة 2018.
وكان الكلبان قد انتقلا رسميا إلى البيت الأبيض في الخامس والعشرين من يناير الماضي، وقضيا قبل ذلك أسبوعا في ديلاوير.
وفي نوفمبر الماضي، كان بايدن قد أصيب بالتواء في القدم اليمنى بينما كان يلعب مع كلبه.
واستطاع الكلبان أن يجوبا كافة الأرجاء في البيت الأبيض، وظهرا أيضا في قلب المكتب البيضاوي، كما رصدتهما الصور إلى جانب عدد من الضيوف البارزين.
ولا يعرف ما إذا كان الكلبان قد أبعدا لفترة مؤقتة، أم إنهما لن يعودا إطلاقا إلى البيت الأبيض، بعدما أظهرا سلوكا عنيفا تجاه عنصر أمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبعاد فوري لكلبي الرئيس الأميركي بعد "فعلة خطيرة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.