قادة الصين يطالبون بزيادة الإنفاق العسكرى تحسبا لمواجهة مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، يأتى التصريح الاستثنائى للقادة الصينيين كاعتراف باحتمال حدوث صدام عسكرى بين أكبر اقتصادين فى العالم، موضحة أن القائدين العسكريين هما عضوان باللجنة العسكرية المركزية التى يقودها الرئيس شى جين بينج. وأضافت أنهما أدليا بالتصريح خلال الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية فى بكين. وحسبما نقلت الوكالة، قال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شو تشيليانج: "الأمر الأهم هو الوحدة الداخلية والتماسك وتحسين القدرات العامة.. وإذا كنت قويا، سيكون لديك استقرار طويل الأمد، ومنعة من أى اعتداء".

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