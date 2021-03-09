دوت الخليج -

30 غارة هستيرية لطيران العدوان على مأرب

ارتفعت حصيلة الغارات التي شنها طيران العدوان السعودي على محافظة مأرب خلال الساعات الماضية إلى 30 غارة. 30 غارة هستيرية لطيران العدوان على مأربارتفعت حصيلة الغارات التي شنها طيران العدوان السعودي على محافظة مأرب خلال الساعات الماضية إلى 30 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ20 غارة مناطق متفرقة بمديرية صرواح. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 8 غارات على مديريتي مجزر ومدغل وغارتين على مديريتي الجوبة ورحبة. وذكر المصدر أن غارات العدوان خلفت أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين ومزارعهم. ولفت إلى أن مرتزقة العدوان شنوا قصفاً مدفعياً مكثفاً على مخيمات النازحين في ذنة والصوابين، ملحقاً أضراراً بالممتلكات ونفوق عدد من المواشي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 30 غارة هستيرية لطيران العدوان على مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.