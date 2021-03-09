جدة - نرمين السيد - أعلن محمد خير أبوقديس، وزير التربية والتعليم ووزير للتعليم العالى والبحث العلمى الأردنى، تعليق العمل بتوقيتات الحضور والعودة للتعليم عن بُعد فى جميع مدارس المملكة لجميع المراحل الدراسية بما فيها رياض الاطفال، اعتبارًا من صباح يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.





كما أعلن الوزير الأردنى -فى تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة المهندس صخر دودين اليوم الثلاثاء- استمرار دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية فى المدارس بالحد الأدنى، بما يضمن تقديم خدمة التعليم عن بعد للطلبة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا). وقال إن مجلس التعليم العالى قرر إيقاف العمل فى جميع أشكال التعليم داخل الحرم الجامعى لجميع مؤسسات التعليم العالى من جامعات وكليات جامعية دون استثناء، وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء وحتى الأول من أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جاءت فى ضوء الارتفاع المستمر فى عدد الإصابات بفيروس (كورونا) فى البلاد. كانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت، فى وقت سابق من اليوم، تسجيل 7072 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة، و4024 حالة شفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يعلق العمل بتوقيتات الحضور والانصراف فى المدارس والجامعات غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.