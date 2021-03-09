جدة - نرمين السيد - دعا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد دبيبة لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة.





وقال رئيس مجلس النواب الليبى "وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية"، أن هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين فى قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة، داعيًا دبيبة إلعقيلة إلى تشكيل الحكومة بـ«إرادته الحرة».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس النواب الليبى يدعو الدبيبة لتقديم تشكيلة حكومته مكتملة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.