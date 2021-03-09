رئيس الحكومة الليبية : اخترت وزيرًا واحدًا فقط بالتشكيلة الجديدة

جدة - نرمين السيد - كما أكد ضرورة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
وكان الدبيبة، حض أمس الإثنين، النواب على منح حكومته المنبثقة من عملية رعتها الأمم المتحدة الثقة، لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية، وصولاً إلى انتخابات عامة فى ديسمبر المقبل.
وحضر 132 نائباً فى البرلمان، من أصل 188 جلسة فى مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي. واختيرت حكومة الدبيبة مطلع فبراير الماضي، لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية.
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