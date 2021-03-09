الاردن : لا قرار بزيادة الحظر اياما اضافية وندرس بعض السناريوهات

المدينة نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إنه لا صحة لما اشيع عن زيادة أيام الحظر حتى الآن . أضاف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إنهم يدرسون عدة سيناريوهات ولكن للآن لم يتم اتخاذ اي قرار . ومن المرجح تشديد الاجراءات خاصة على المنشآت وساعات الحظر الليلي .

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