أخبار اليمن : 114 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

114 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 114 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في كيلو16 واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والفازة والدريهمي.

وذكر أن الخروقات شملت تحليق 5 طائرات حربية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة، وخمس طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية والفازة والتحيتا وغارتين لطيران تجسسي على الدريهمي وكيلو16.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 21 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 252 صاروخاً وقذيفة و74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.