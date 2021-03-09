114 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان 114 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في كيلو16 واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والفازة والدريهمي.
وذكر أن الخروقات شملت تحليق 5 طائرات حربية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة، وخمس طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية والفازة والتحيتا وغارتين لطيران تجسسي على الدريهمي وكيلو16.
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 21 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 252 صاروخاً وقذيفة و74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 114 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.