سيناتور الجمهورى: هجمات الحوثيين تعرض حياة المدنيين للخطر

جدة - نرمين السيد - وأضاف "جيمز"، فى تصريحات للعربية"، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تظل ملتزمة بحماية السعودية. وأدانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الاثنين، الهجمات التى تعرضت لها المملكة العربية السعودية، كما عبرت عن قلقها من وتيرة اعتداءات الحوثيين.

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