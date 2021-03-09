شرط من نزار الفارس لمصالحة رانيا يوسف.. ومحاميها يرد

تصدرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، والإعلامي العراقي، نزار الفارس، "تريند" غوغل، بعد المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه الفارس عن تفاصيل دعوته القضائية ضد رانيا يوسف، وشرط تنازله عن القضية ضدها.

وقال الإعلامي العراقي، إنه مستعد للتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد الفنانة المصرية، إذا اعتذرت له أمام وسائل الإعلام .

وأوضح الفارس، في مؤتمر صحفي، أنه كان مشهورا قبل لقائه معها، ولكن شهرته زادت بعد اللقاء، مضيفاً: "حققت لـ رانيا يوسف شهرة في العراق وهي لم تفعل ذلك في مصر".

وأكد أنها كانت على علم بجميع شروط البرنامج قبل لقائها معه.

وتابع: "قلت لرانيا يوسف "هسمَّعك أغنية إسرائيلية، وقالت موافقة، وعرَّفتها أنني سأتكلم عن جرأتها ووافقت برضه، رانيا أخذت أجراً من البرنامج ولكن لا أستطيع قول المبلغ الذي أخذته، ولكنها محترمة، وقدَّرت ميزانية البرنامج".

رفض التصالح

من جانبه، قال محامي الفنانة رانيا يوسف، طارق العوضي، إنه لم يطرح من الأساس فكرة التصالح بين موكلته وبين نزار فارس، معرباً عن دهشته من قيام الأخير بوصع شرط للتصالح على "شيء لم يطلب منه".

وأضاف العوضي، في حديثه لـ"دوت الخليج"، أن موكلته هي التي أقامت دعوى قضائية، وأن كافة ما قاله نزار "أكاذيب" وتقدمت ضده بشكوى للسفير العراقي بالقاهرة".

وأشار إلى أن "رانيا يوسف"، لم تتقاض أي مبالغ مالية نهائيا نظير تصوير البرنامج، مضيفا أن أقوال خصمه في هذا الشأن "محض افتراء"، ولم يقدم أي دليل أو إثبات بعكس ذلك، متحدياً إياه بإثبات تقاضيها أي أجر بأي طريقة ممكنة.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية قررت، السبت، تأجيل محاكمة الفنانة المصرية بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي لجلسة 13 مارس لحضورها وتقديم ما يثبت عدم تقطيع فيديوهات لها خلال القاء الإعلامي.