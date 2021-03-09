تأجيل جلسة مجلس النواب الليبى لمنح الثقة لحكومة الدبيبة إلى الغد

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام ليبية بتأجيل جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى يوم غدًا الأربعاء. وأعلن الناطق الرسمى باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، لمزيد من المشاورات، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن موعد عودة الجلسة للانعقاد، وفق بيان منشور على الموقع الرسمى للمجلس.





وانطلقت ظهر اليوم جلسة لمجلس النواب فى مدينة سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، قدم خلالها رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة تشكيلته للحكومة ورد على بعض استفسارات أعضاء المجلس. وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد دعا الدبيبة خلال مداخلة، لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة يوم غد الأربعاء لينظر المجلس فى منحها الثقة. وذكرت بوابة "إفريقيا" الليبية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد استعداده لاستبدال الوزراء الذين يتحفظ عليهم النواب بعد جمع 40 توقيعا على كل اسم يرغبون فى استبعاده.

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