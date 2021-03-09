مفوضية الانتخابات العراقية: إجراء الاقتراع العام بواسطة أجهزة تسريع النتائج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المفوضية -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه "مع تزايد وتيرة عمل مفوضية الانتخابات صدق مجلس المفوضين على إجراءات الاقتراع العام والعد والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج آخذين بنظر الاعتبار توصيات مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، مستندين فى ذلك إلى الإطار القانونى الذى ينظم الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة والترشيح الفردى بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الذى أصبح العراق بموجبه (83) دائرة انتخابية".

وأضافت أن مجلس المفوضين وافق على الآلية التى اقترحتها دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات فى المفوضية -وهى الدائرة المسؤولة فنيا عن إدخال بيانات نتائج الاقتراع - لاختيار مدخلى بيانات استمارات النتائج والتسوية والمطابقة الخاصّة بمحطات الاقتراع البالغ عددها أكثر (58000) محطّة".