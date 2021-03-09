ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس وزراء السودان تطوير العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان، بما يحقق تطلعات شعبه، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره. وكان رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك قد وصل، فى وقت سابق من اليوم، إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد حكومى رفيع المستوى.

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