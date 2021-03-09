الولايات المتحدة تعلن التبرع للجزائر بأكثر من 1.8 مليون جرعة من لقاحات...

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء قرارها بالتبرع للجزائر بلقاحات مختلفة ضد جائحة كورونا، حسبما ذكرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر.
وأشارت السفارة في تصريح لها إلى أن الولايات المتحدة قررت التبرع بـ 1.881.600 جرعة من مختلف اللقاحات ضد وباء كورونا.
ولفتت السفارة إلى أن التبرع يتعلق بلقاحات أسترازينيكا، بيونتيك، فايزر، وجونسون آند جونسون.
وأوضحت السفارة أن الجزائر ستتحصل على هذه الكمية من اللقاحات بحلول هذا الصيف.
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