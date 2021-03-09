أخبار اليمن : إخماد حريق في سوق سوداء للمشتقات النفطية

إخماد حريق في سوق سوداء للمشتقات النفطيةأخمدت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة مساء اليوم حريقاً نشب في سيارة تبيع بترول في السوق السوداء بشارع الريان بحي نقم بمديرية أزال.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالأمانة العقيد محمد بهيش أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المنازل والمباني المجاورة في وقت قياسي.

وأشار إلى أن سبب الحريق اشتعال كميات من المشتقات النفطية على متن سيارة هيلوكس وبراميل على الأرض في سوق سوداء بشارع الريان بالقرب من جامع الريان في نقم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا العقيد بهيش، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حوادث حريق على الرقم "191"

