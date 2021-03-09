واشنطن تدرج مسؤولين بالحرس الثورى الإيرانى على قائمتها السوداء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إدراج اثنين من المسؤولين بالحرس الثورى الإيرانى على قائمتها السوداء بتهمة "المعاملة اللا إنسانية للسجناء السياسيين والمتظاهرين" فى إيران خلال العامين الماضيين.





وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان بحسب "سبوتنيك": "أعلن إدراج محققى الحرس الثورى الإيرانى على همتيان ومسعود صفدارى على القائمة السوداء". وأوضح بلينكن أن إدراج القياديين على القائمة، جاء "لتورطهما فى انتهاكات جسيمة، لحقوق الإنسان وأعمال تعذيب ومعاملة لا إنسانية أو مهينة للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات فى 2019 و2020 فى إيران". وأضاف وزير الخارجية الأمريكى فى بيانه: "هؤلاء الأفراد وباقى أفراد أسرهم ممنوعون من دخول الولايات المتحدة". وتابع بالقول إن أمريكا ستستمر بالنظر فى جميع الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان فى إيران، وستعمل أيضا مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه "الانتهاكات والتجاوزات".

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