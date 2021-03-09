تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 6 يناير 

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13755 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ 6 يناير المنصرم.
وأعلنت الوزارة وفاة 66 شخصا في اليوم الماضي إثر إصابتهم بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2807387، والوفيات إلى 29160.
وتماثل 8639 شخصا للشفاء من المرض، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 2640669 حالة.
وكانت الوزارة أعلنت، أمس الاثنين، عن تسجيل 65 وفاة و11187 إصابة جديدة بالفيروس.
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