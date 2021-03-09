البنتاجون يوافق على تمديد انتشار الحرس الوطني في مبنى الكابيتول الأمريكي

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على تمديد انتشار الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، وذلك بناء على طلب قدمته شرطة مقر الكونجرس.
وكانت شرطة الكونجرس قدمت الأسبوع الماضي طلبا إلى البنتاجون لتمديد بقاء قوات الحرس الوطني المكلفة بحماية الكابيتول في واشنطن لمدة شهرين إضافيين.
ويوجد حاليا نحو 5200 فرد من قوات الحرس الوطني لحماية الكابيتول، ومن المقرر أن تنتهي المهمة في 12 مارس.
وانتشرت قوات من الحرس الوطني الأمريكي تضمنت 20 ألف شخص في منطقة الكابيتول في يناير 2021 لأول مرة منذ زمن الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، وذلك في تحرك عاجل جرى على خلفية حادث اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير من قبل أنصار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اضطرابات أودت بحياة 5 أشخاص.
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