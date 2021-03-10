البنتاجون يوافق على تمديد انتشار الحرس الوطنى فى مبنى الكابيتول الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وكانت شرطة الكونجرس قدمت الأسبوع الماضى طلبا إلى البنتاجون لتمديد بقاء قوات الحرس الوطنى المكلفة بحماية الكابيتول فى واشنطن لمدة شهرين إضافيين.
وبحسب "روسيا اليوم"، يوجد حاليا نحو 5.200 فرد من قوات الحرس الوطنى لحماية الكابيتول، ومن المقرر أن تنتهى المهمة فى 12 مارس.
وانتشرت قوات من الحرس الوطنى الأمريكى تضمنت 20 ألف شخص فى منطقة الكابيتول فى يناير 2021 لأول مرة منذ زمن الحرب الأهلية فى الولايات المتحدة، وذلك فى تحرك عاجل جرى على خلفية حادث اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير من قبل أنصار للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، خلال اضطرابات أودت بحياة 5 أشخاص.
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