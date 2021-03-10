بعد طردهما .. المتحدثة باسم البيت الأبيض : كلبا بايدن سيعودان قريبا

جدة - نرمين السيد - أكدت جين بساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكى، أن كلبى الرئيس جو بايدن سيعودان قريبا لـ البيت الأبيض، بعد إبعادهما إلى منزل العائلة بولاية ديلاوير، إثر رد فعل عدوانى لأحدهما تجاه شخص غير مألوف.





وفى إحاطة صحفية يومية، بحسب وكالة "روسيا اليوم"، قالت جين بساكى، إن "تشامب ومايجور، لا زالا يتأقلمان مع محيطهما الجديد، والأشخاص الجدد"، مشيرة إلى أن "مايجور فوجئ يوم الإثنين بشخص غير مألوف، فقام بعض هذا الفرد، الذى احتاج للعلاج من قبل الوحدة الطبية بالبيت الأبيض بسبب إصابة طفيفة". أما بالنسبة لعودة الكلاب إلى ديلاوير، قالت بساكى: "لقد تم التخطيط مسبقا لرعايتهما من قبل أصدقاء العائلة"، بينما تشارك السيدة الأولى جيل بايدن فى رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى القواعد العسكرية. وكانت شبكة "CNN"، قد أكدت أن كلبى جو بايدن أعيدا إلى منزل عائلة بايدن بولاية ديلاوير الأسبوع الماضى بعد "سلوك عدوانى" تجاه أحد الأشخاص فى البيت الأبيض.

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