البرازيل .. حصيلة قياسية جديدة لـ وفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنه تم تسجيل 70 ألفًا و764 إصابة جديدة بوباء "كوفيد 19" فى البلاد.

وبذلك ترتفع حصيلة إصابات الفيروس التاجى فى البرازيل إلى 11 مليونًا و122 ألفًا و429، فيما أودى كورونا بحياة 268 ألفًا و370 شخصًا، منذ بدء الجائحة.

وتعد البرازيل ثانى أكبر البلاد تسجيلا للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، والثالثة من حيث الإصابات بعد أمريكا والهند.