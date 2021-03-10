اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين فى ضواحى أثينا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أصدرت الشرطة اليونانية بيانًا أفادت فيه بإصابة شرطى على دراجة نارية بجروح خطيرة فى رأسه، وأنه نُقِلَ إلى المستشفى.

وأضافت: "نظم حوالى 5000 شخص مظاهرة ضد تجاوزات الشرطة، رافعين لافتات تدعو الشرطة للخروج من أحيائهم".

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المحتجين أشعلوا النيران فى 12 مستوعبًا للقمامة مما أجبر رجال الإطفاء على التدخل".