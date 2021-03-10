جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أصدرت الشرطة اليونانية بيانًا أفادت فيه بإصابة شرطى على دراجة نارية بجروح خطيرة فى رأسه، وأنه نُقِلَ إلى المستشفى.
وأضافت: "نظم حوالى 5000 شخص مظاهرة ضد تجاوزات الشرطة، رافعين لافتات تدعو الشرطة للخروج من أحيائهم".
وقالت وكالة "فرانس برس" إن المحتجين أشعلوا النيران فى 12 مستوعبًا للقمامة مما أجبر رجال الإطفاء على التدخل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين فى ضواحى أثينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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