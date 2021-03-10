قرار عاجل من الحكومة الأردنية لـ مواجهة زيادة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد خير أبوقديس، وزير التربية والتعليم، ووزير للتعليم العالى والبحث العلمى الأردنى، تعليق العمل بتوقيتات الحضور والعودة لـ التعليم عن بعد فى جميع مدارس المملكة لجميع المراحل الدراسية بما فيها رياض الاطفال، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.





وقال، فى تصريحات مشتركة مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إنه سيتم استمرار الهيئتين الإدارية والتعليمية فى المدارس بالحد الأدنى، بما يضمن تقديم خدمة التعليم عن بعد لـ الطلاب. كورونا فى الأردن ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالى، أن مجلس التعليم العالى قرر إيقاف العمل فى جميع أشكال التعليم داخل الحرم الجامعى لجميع مؤسسات التعليم العالى من جامعات وكليات جامعية دون استثناء، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الأول من إبريل المقبل، مشيرا إلى أن هذه القرارات جاءت فى ضوء الارتفاع المستمر فى عدد الإصابات بـ فيروس كورونا فى الأردن.

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