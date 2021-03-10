فى الكويت .. القبض على وافد عربى أساء لـ رجال الأمن بمقطع فيديو

جدة - نرمين السيد - وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بـ وزارة الداخلية الكويتية، فى بيان لها، إن قطاع الأمن الجنائى قام بعد انتشار الفيديو المذكور بأقل من ساعة بضبط المقيم، وبمواجهته بمقطع الفيديو أقر بأنه هو من قام بالتصوير فى منطقة خيطان، وتم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام أن وزارة الداخلية الكويتية بالمرصاد لكل من يخالف القوانين المنظمة فى البلاد، وأنها لن تقبل بمثل هذه التصرفات والممارسات والتطاول على رجال الأمن والإساءة للكويت.
وكان مقطع فيديو بتعليق صوتى للمتهم قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى أثناء تصويره قيام رجال الأمن فى الكويت بإغلاق أحد المحال التجارية، منتقدا طريقة التعامل مع صاحب المتجر.
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