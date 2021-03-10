وفاة طبيب مصرى فى السعودية متأثرا بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت أسرة الفقيد خبر وفاته بعد صراع مع فيروس كورونا، أثناء أداء مهام عمله كـ طبيب بالمملكة السعودية، حيث عمل هناك لعدة سنوات، واشتهر خلالها بالمهارة، والأخلاق العالية، والتفانى والإخلاص فى العمل. ويقيم الطبيب الفقيد أحمد سنى البهاء بـ المملكة العربية السعودية مع أسرته المكونة من زوجة وابنتين فى التعليم الجامعى.

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