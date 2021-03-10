سقوط شخصين مقيمين فى المدينة المنورة .. سرقا 40 بطارية لـ أبراج الاتصالات

جدة - نرمين السيد - قال المقدم حسين القحطانى، المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة المدينة المنورة، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على اثنين من المقيمين بالمملكة، لاتهامهما فى قضايا سرقة.





أضاف، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن المتهمين فى العقد الثالث من عمرهما، وارتكبا عددًا من السرقات تمثلت فى سرقة 40 بطارية من 8 مواقع لـ أبراج الاتصالات. وأشار المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة المدينة المنورة إلى أنه جرى إيقافهما، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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