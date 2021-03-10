الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة الصحية فى بيان، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مشيرة إلى أن عدد الحالات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض وصل إلى 16 حالة. بينما لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.
ويبلغ الآن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى بر الصين الرئيسى 90007 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.
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