البنتاجون توافق على إبقاء 2.300 جندى لحماية الكونجرس

جدة - نرمين السيد - ويمثل العدد نحو نصف قوات الحرس الوطنى البالغ قوامها 5.200 التى تتولى حاليا حراسة المبنى. ومنذ هجوم السادس من يناير على الكونجرس الأمريكى من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، تم إرسال قوات الحرس الوطنى إلى المبنى فضلا عن إقامة سياج مرتفع لتوسيع نطاق المحيط الأمني.

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